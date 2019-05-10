聯通：相信下半年ARPU較穩定

中國聯通(00762)今年首季每月每戶平均收入(ARPU)按年下降。董事長王曉初表示，中國電信(00728)和中國移動(00941)期內APRU一樣下跌，主要是固網寬頻費用下降、國內漫遊數據收費取消都是去年7月才生效，但相信ARPU下半年以後按年會相對比較穩定，不會出現上季和上半年所見的顯著跌幅。



聯通早前公布今年用於5G的資本開支介乎60億至80億元人民幣(下同)。王指，主要是在過往定下的17個試點城市的基礎上，主力做好7個城市深入覆蓋，以及33個城市熱點地方覆蓋，以及為一些行業信息化進行部署。



他重申，5G的標準還需要一些時間完善，2020年3月份將有新的標準出爐，之後2020年底或2021年初才有5G標準的最終版本，再加上5G的商業模式仍有待探索，因此今年用於5G的投資不會太大。



至於廣電是否獲發5G牌照，他指有待監管機構發落，但認為以聯通幾年來蓄積的競爭能力，完全能夠應對潛在挑戰。



中移早前4家省公司銷售全網通手機被監管機構調查是否違反競爭。王曉初表示，聯通沒有在終端製造准入障礙，提升本身市場份額。業界應該要有市場競爭，公司認為競爭是為了提高自身經營管理能力和創造價值的能力，而不是催谷用戶數和流量等。



另外，他又指，內地去年下半年開始有一些企業退出固網寬頻市場，反映競爭非常激烈，聯通願意與其他公司合作，以達到優勢互補，捕捉市場機會。



王早前提過，美國最大流動通訊商Verizon Communications運用室外無線網絡轉化為室內WiFi的技術搶佔當地寬頻市場，因此聯通未來要更審慎地投資寬頻。他指，Verizon是以28GHz頻段的技術來解決固網寬頻的接入，中國監管部門已經決定用26和28GHz頻段進行室內分布固網部分的接入，技術標準已經基本決定。儘管產品和產業鏈還需要一些時間成熟，但將來大趨勢是要靠高頻率頻段提供有關服務，讓家庭電視也無線化。



他又說，雲端和網絡愈益融合是大趨勢，聯通已經在去年開始推進「雲光慧企」、並打通不同雲服務商，解決消費者選擇和雲端之間信息互通，推進雲服務的發展。

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