【即市分析】騰訊成也北水　敗也北水？

東方產經專欄作者帥哥：股王騰訊控股(00700)最新「食雞」手遊繼續引來市場憧憬，惟股價績前表現反覆，即市曾升3.2%高見387.8元，現升幅收窄至1.5%報381.6元。



集團將於下周三(15日)公布首季業績，近日有大行陸續發表報告唱好，美銀美林預期騰訊首季總收入按年增速放緩至21%，但減速屬預期之內，維持其「買入」評級，目標價由424元升至449元。



滙豐環球研究認為其新一代手機遊戲「和平精英」將獲得熱烈反應，上調其目標價至457元，重申「買入」評級。而大和、華泰金融、瑞信、摩根士丹利及高盛亦齊齊看好騰訊「吃雞」遊戲迎來商業化機會，紛紛上調其目標價。



至於德銀更指騰訊於市況波動的情況下屬避險股，由於其手機遊戲產品於下半年開始改善，將支持盈利表現，重申「買入」評級，目標價416元。



事實上，騰訊近日股價上落主要頗受「北水」買賣盤左右，其港股通周二、周三分別錄得約2.32億元及13.42億元的淨買盤支持，刺激其股價由周一收市價375元飆高至周三高位395元。不過，昨日其港股通淨流出1.3億元，股價又再轉跌2.3%。



走勢上，該股由去年10月底低位251.4元展開反彈浪，其後先後4次下試50日線水平均現反彈，中長線升浪未被破壞。不過，集團即將派成績表，加上中美貿易關係未定，此前資金傾向難料，故見今早股價升勢亦難持續。相信在不明朗因素困擾下，股價仍會在375元至395元之間徘徊，短線未脫上落格局。投資者宜見機行事，暫不能過分進取，50日線370元為主要支持，未宜有失。

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