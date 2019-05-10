貿戰升級：新徵關稅涉及主要產品有啲乜？一圖睇清！

美國落實向2,000億美元中國貨品加徵關稅，這些貨品包括魚類、手提包、服飾及鞋履等，稅率會由10%上調至25%。以下用一張圖，同你睇清新徵關稅的主要產品。



值得留意的是，於周五截止日期之前離開中國港口的商品，將不會受關稅上調所影響。



另外，投資者宜關注貿戰相關股份。電訊設備股方面，包括中興通訊(00763)、聯想集團(00992)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、鴻騰(06088)及比亞迪電子(00285)等。



梳化生產及銷售商敏華(01999)以美國及歐洲為主要出口市場，有機會受累。



港股半導體板塊亦要小心，例如中芯國際(00981)；華虹半導體(01347)及ASM太平洋(00522)等。



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