【午市重點睇】美債孳息曲線部分倒掛　美匯企97.3

●美國10年期國債債息一度跌穿3個月債息，孳息曲線部分倒掛。美匯指數在亞洲市企97.3；圓匯報109.8；歐元兌美元報1.123；英鎊報1.301。港匯報7.848。離岸人民幣在6.83水平。金價續企1,284美元，布油企70.6美元，紐油報62.05美元。道指期貨反覆偏軟。



●港股反彈，恒生指數半日升181點或0.64%點，報28,492點，金融股做好。https://bit.ly/2Jx449d

-友邦保險首季新業務價值按年增長14%。

-百濟神州首季虧損擴至1.68億美元。

-比亞迪首4個月汽車銷量按年增長逾4%。

-異動股：中創環球逆市急挫5成。



●【即市分析】

-貿戰或升級，呢個板塊有貨好快沽？https://bit.ly/2Vss8S3

-友邦保險買貨唔使急。https://bit.ly/2Eb1eDJ

-港股最後逃生機會？https://bit.ly/2PVKKnh



●A股快報：3大指數半日收升1.5%至1.9%，券商股炒起。https://bit.ly/2JdXAg8

-樂視網指無外部資產注入計劃，管理層仍將工作重點放在業務恢復等。



●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/2He8RJX



●美國按計劃對2,000億美元中國貨品加徵關稅，稅率由10%升至25%。中美雙方會繼續談判。



●人民幣中間價跌247點子，報6.7912。



●人行不進行逆回購操作，本周淨投放500億元人民幣。



●啟德商用地截標：至少錄得4份標書。https://bit.ly/2VuLN3R



●澳洲大幅下調短期經濟增長預測，截至6月底的1年國內生產總值(GDP)增速為1.75%，大幅低於3個月前預計的2.5%。



●內地首4個月手機出貨量按年跌6.7%，至1.13億部；4月份手機總出貨量為3,653萬部，按年增6.7%。



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其他精彩新聞：【股民熱話】呢期最高票房唔係《復仇4》 而係呢套大製作…

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