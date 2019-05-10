樓價UPDATES：康怡花園兩房戶　放盤3小時即沽

二手放盤漸減，買家加快入市，市場錄極速成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌康怡花園N座中層12室，實用面積490方呎，兩房間隔。業主放盤僅3小時，即獲買家以927.8萬港元承接，實用呎價18,935元。原業主持貨32年沽出，升值逾14倍。



●柴灣杏花邨49座高層4室，實用面積547方呎，屬兩房間隔，獲買家以895萬元買入，實用呎價約16,362元。單位5年升值44.8%。



●柴灣杏花邨31座中層5室，實用面積約561方呎，三房間隔，日前獲租客以每月1.95萬元承租，實用呎租約35元。



●小西灣藍灣半島3座高層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，獲租客以每月1.9萬元租入，實用呎租約43.6元。



●淺水灣明慧園低層A室，實用面積約1,583方呎，三房間隔，日前獲租客以每月8萬元承租，實用呎租約51元。



●西半山殷樺花園2座中層F室，實用面積849方呎，三房間隔，以2,250萬元易手，實用呎價26,502元。單位9年升值110%。



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新界區



●大埔嵐山5座中層F室，實用面積842方呎，三房間隔，開價約915萬元，議價後以903萬元易手，實用呎價10,724元。原業主持貨約5年沽出，帳面獲利約295萬元。



●粉嶺中心H座中層2室，實用面積512方呎，三房間隔，以675萬元易手，實用呎價13,184元。原業主持貨約10年易手，升值約2.6倍。



●粉嶺逸峰3座高層H室，實用面積459方呎，兩房間隔，每月1.35萬元獲承租，實用呎租29.4元。

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