【fb直播】美對中國關稅起徵　有無嚇親股民？

中美貿易談判消息不絕！美國於香港時間中午12點，正式調升2,000億美元中國貨品關稅稅率至25%。港股周五(10日)早段一度抽升，臨近中午升勢回順，唔通股民已經沽貨離場？現時應該採取咩策略？



友邦(01299)首季新業務價值僅升14%，低於市場預期！股價績後先升後跌，股份值唔值得繼續憧憬？



另外，近期受壓嘅中資金融股明顯反彈！建行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)都曾升逾1%，升勢仲持續到幾耐？



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