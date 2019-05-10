貿戰升級：ING指市場已有準備　人民幣或回升至6.75

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中美兩國談判無具體共識，反映會談內容涉及大量「科技相關」的法律問題，中方理論上應難以就範，意味中美貿易談判的時間軸，有機會延長至年底或明年初，形容貿易戰實為一場「科技戰」。



她認為，美國正式加徵2,000億美元中國商品關稅，中方勢將還擊，令整體局勢變得更清晰，變相消減市場盛傳多時的不明朗因素，投資者已為各不利消息作好準備，可見今早不論股市及匯市，亦較想像中「淡定」。



展望未來局勢，她認為，市場將聚焦美國將於何時加徵餘下商品的關稅至25%，估計手機類產品或首當其衝，但市場未來將有較強大的心理準備，應付美國餘下的「彈藥」，因此不擔心大幅影響內地匯市，人民幣兌每美元甚至可能回升至6.75水平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

