貿戰升級：星展謝家曦料內地將現公司倒閉潮

星展銀行(香港)經濟師謝家曦認為，美國對總值2,000億美元的中國進口貨品加徵關稅，將會削弱中國及香港的經濟表現。他相信，內地部分主要與美國作貿易的公司，於加稅後運營盈利難以維持，將不會再出口貨品至美國，並有機會倒閉，以致內地出口表現轉弱。



指又指，若內地出現公司倒閉潮，將使失業率繼續上揚，影響零售銷售景氣。廣東省及深圳的出口佔本地生產總值分別佔五成及七成，受到的負面影響將會較大。事實上，內地失業率由去年底至今呈上升趨勢，3月報5.2%。



謝預計，內地將會視乎情況推出更多刺激措施以推動經濟，例如減稅及定向降準等。不過，隨着更多寬鬆政策落實，料人民幣將會持續貶值。



香港作為中美最大的貿易夥伴，加稅後香港的轉口貿易將大受打擊，進出口表現或雙雙轉差。而且股市下跌將造成負財富效應，推低本地消費及投資。預期人民幣轉弱亦會降低內地旅客來港消費意欲。



他續稱，若股市持續不景，公司於香港上市集資的需求亦將受壓，以致金融服務輸出下降，而且亦會降低本地資金需求，不利港元匯價表現，未來數周港匯或再觸及7.85弱方兌換保證水平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm