啟德商用地截標：林浩文料長期租金回報率最多3.5厘

啟德第4C區4號商業/酒店地至少錄得4份標書。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，該地皮入標反應不算踴躍，雖然啟德住宅地呎價又創新高，但商業投資又是另一回事，對地價估算截然不同，特別在舊跑道區上，出價一定較住宅地低得多。



他指出，地皮投資額大及資金回收期長，發展商會考慮現金流，及出租率等的因素去計算。經歷早前毗鄰商業地流標事件，希望政府釐定底價計可以更「貼市」。



地皮擁有全維港海景，缺點是交通配套未完善，區內商業氣氛不足，人口不足以支持舊跑道區的大型零售及商業項目。估計長期租金回報率約3至3.5厘。



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