【瑞銀推介】兩手準備恒指窩輪牛熊證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受隔晚美國總統聲稱中美仍有機會達成協議的言論刺激，美股即巿跌幅收窄，帶動恒指夜期亦由跌轉升，恒指在美國周五(10日)加關稅前夕收復周四(9日)跌巿的大部分失地，曾高見28,800點。



投資者入巿宜先觀望談判結果，並且輕裝上陣兩手部署。中美的首日談判已經完畢，但未有消息發放，美國亦就2,000億美元中國貨品如期於美國東部周五零晨，即香港中午加徵關稅至25%，中國會否即時推出反制措施是大巿短線走向的決定性因素之一。談判仍在進行中，就算有結果都要等周末，加上下周一(13日)為香港假期，外圍變素很大，投資者要好好管理風險。



若參考一些恒指的技術位置，抱括3月恒指調整時的低位28,200點、以及黃金比例的調整比率0.382約28,087點及0.5的約27,400點。留意這些位置會否為大巿帶來支持；上方阻力可參考周四及周五即巿高位約28,800點的水平。



瑞銀指數產品精選：

恒指認購證(28149)，行使價29,600點，2019年8月到期，有效槓桿約14倍。認沽證(28585)，行使價27,200點，2019年8月到期，有效槓桿約10倍。



恒指牛證(61699)，收回價27,850點，2021年5月到期，有效槓桿約51倍。熊證(59176)，收回價29,650點，2019年8月到期，有效槓桿約16倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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