貿戰升級：張智威籲避開受累人民幣貶值板塊

美國落實對中國貨品加徵關稅至25%，信誠證券聯席董事張智威預期，恒生指數短期走勢偏軟，料在100天線及俗稱牛熊線的250天線有支持，初步可穩守28,000點關。



他認為，隨着美國打響貿易戰第二波，預期中國政府將推出對應刺激措施，以穩住經濟，包括降低存款準備金率(降準)、減稅以及汽車下鄉等消費刺激政策，加上近期人民幣匯價急跌，亦可對沖貿易戰帶來的影響，不排除中國將有意推動人民幣加速貶值以應付貿易摩擦。不過，一旦中國政府是次刺激措施力度無比上次更進取，最壞情況恒指或會再次跌穿之前低位24,500點水平。



他相信，未來大市走勢將重現去年貿易戰剛打響的情形，即大市會先急跌，其後呈橫行格局，再向上回升。加上市場對貿易戰的適應力已提高，相信市場恐慌情緒並非如想像般大。他建議投資者可先避開受累人民幣貶值的板塊，如航空股及紙業股；並看好可受惠降準減息的內銀股及內險股。



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