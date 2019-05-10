【高盛推介】友邦中移購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周五(10日)公布今年首季業績，當中按固定匯率基準計新業務價值達11.69億美元，增長達18%。但股價早段則見回吐，最低見75.95港元後跌幅收窄。有券商預期該公司中國今年仍能維持強勁增長勢頭，給予「買入」投資評級，目標價94元。



另一方面，自上月初起開始下跌的中國移動，早段逆市下跌，而由上月4日起累計至今，則共跌約9.6%。有券商指該股在同業間有規模優勢，最有能力承擔5G的高資本支出，以及估值吸引。該行上調投資評級至「跑贏大市」。



觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署友邦認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,870萬元。而牛證於周三(8日)錄得約290萬元資金流入，周四(9日)則錄得約110萬元資金流出。中移方面，則見近日資金亦傾向部署認購證，周二至周四共錄得約280萬元資金流入。



投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約2%的購證(23685)。以及可留意價外幅度約7%的中年期購證(26701)。投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(67195)。



友邦購證23685，行使價78.93元，2019年6月17日到期，實際槓桿18.9倍，貼價兼高槓桿。



友邦購證26701，行使價82.85元，2019年7月23日到期，實際槓桿15.0倍，較貼價兼中年期。



友邦牛證67195，收回價74.08元，行使價73.48元，換股比率100，槓桿比率21.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



投資者如看好中移，可留意價外幅度約11%，年期約6個月的購證(17712)。較貼價的選擇可留意價外幅度約9%，年期約6個月的購證(18003)。



中移購證17712，行使價79.99元，2019年10月23日到期，實際槓桿12.9倍，行使價74至82元間、中年期產品中，槓桿最高。



中移購證18003，行使價78.83元，2019年10月24日到期，實際槓桿12.5倍，較貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

