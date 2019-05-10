【高盛推介】騰訊隨大市反彈　留意輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(9日)跌約2.4%，周五(10日)早段則跟隨大市反彈，最高見387.8港元，但現時升幅收窄。公司將於下周三(15日)公布今年首季業績。



此外，有券商預期《和平精英》可為騰訊帶來每月12億元人民幣的收入，並上調該股今年至2021年手機業務淨收入預測6%、13%及11%，重申「買入」投資評級，目標價433元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約1.08億元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證於周二及周三(7及8日)共錄得約2,640萬元資金流入，周四則錄得約1,650萬元資金流出。牛熊證方面，則見資金於周四該股下跌時，轉向部署牛證，錄得約1,200萬元資金流入。



投資者如看好，牛證方面可留意(63111)，收回價370.18元，行使價368.18元，換股比率100，槓桿比率27.8倍，市場上槓桿首三高之一牛證。



投資者如計劃部署認購證，現階段可考慮以貼價證作部署，當中可留意價外幅度約2%，年期約3個月的購證(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價375至410元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



相反，投資者如看淡，現階段亦可考慮以貼價認沽證作部署。當中可留意價外幅度約3%，年期約5個月的騰訊沽證(17407)，行使價370元，2019年10月16日到期，實際槓桿7.1倍，貼價條款產品中，槓桿最高。



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