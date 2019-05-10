【瑞通推介】資金追入恒指好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示，中美仍可能於本周內達成協議，並透露習近平在信中建議兩人攜手合作，看看能否完成談判。



恒指本周首4個交易日累瀉逾1,700點，周五(10日)早段中美貿易緊張氣氛紓緩，恒指隨即回升超過500點，重返28,800點之上。其好倉(牛證及認購權證)周四(9日)淨流入逾2.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.7億元，反映淡倉投資者續沽貨獲利，另有不少資金博反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價28,200至28,268點，熊證街貨重貨區為收回價29,570至29,599點。



香港交易所首季純利26.08億元，按年升約1.8%，儘管表現勝預期，但由於主要受惠投資收益增長強勁，券商並未一面倒唱好。在大市市況轉差下，該股周四在大成交下挫近半成，收報248元，跌穿約254元的100天線。股份周五早段升逾2%，重返255元附近，暫結束4日跌勢。周四有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾960萬元淨流出。



友邦保險首季新業務價值升14%，低過預期，股價周五早段低開2.1%、見75.95元之1個月低位，其後一度倒升，由開市低位反彈3%。周四超過1,300萬元淨流入其好倉，另有近380萬元淨流出其淡倉。



中資汽車股對貿易戰敏感，吉利汽車周四急瀉近6%，以近全日低位13.5元收市，險守3月中低位13.4元。集團日前公布4月總銷量按年少約19%，今年首4個月銷量按年跌約9%，差過預期，被個別券商下調其投資評級和目標價。該股周五早段回升4%，收復14元。周四有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾180萬元淨流出。



有報道指小米集團與尚乘集團的合資公司洞見金融科技，獲金管局頒發虛擬銀行牌照，將於未來半年推出服務。另外，小米將於本月20日公布季績。股份周四跌逾1%收市，連跌4個交易日，周五早段升近2%，重上10.7元水平。周四有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾40萬元淨流出。



中國鐵塔周四急挫5.8%，以近全日低位1.95元收市，為當日表現最差國指成分股，50天線亦告失守。股份周五早段急彈逾半成，重上2元。周四分別有354萬和23萬元分別淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所輕微價外、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.3倍。輕微價外、短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿13.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿11.3倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.3倍。



吉汽價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿3.8倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿6.7倍。



小米價外、中短期購證(15685)，行使價12.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61848)，收回價28,010點，槓桿比率40倍。熊證(59190)，收回價29,790點，槓桿比率17.8倍。



騰訊牛證(59023)，收回價369.3元，槓桿比率17.7倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率18.8倍。



吉汽牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率9倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率12.9倍。南方A50熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率7.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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