樓價UPDATES：新盤向隅買家　720萬入市海悅豪園

新盤向隅客入市積極，有已睇樓數個月的同類買家，失落於一手抽籤，終以720萬港元購入將軍澳海悅豪園兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳海悅豪園2座中層G室，實用面積約427方呎，兩房兩廳設計，原叫價740萬元，減價20萬元，最終以720萬元易手，實用呎價約16,862元，買家為年輕上車客，今年1月開始睇樓，原屬意區內新盤，唯未能中籤改為轉購區內其他二手單位。



●九龍塘又一居7座中層G室，實用面積439方呎，兩房兩廳間隔，買賣雙方議價後，最終以989萬元易手，實用呎價22,528元。



●荔枝角美孚新邨本月暫錄4宗成交，平均實用呎價微升至15,181元，近日6期蘭秀道21號中層C室，實用面積561方呎，原則兩房間隔，以860萬成交，實用呎價15,329元，買家為外區上車客。



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新界區



●沙田第一城20座低層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以569萬元沽出，實用呎價17,401元。



●大圍盛薈3座南翼高層C室，實用面積784方呎，三房一套間隔，以1,450萬元成交，實用呎價18,495元。



●馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積512方呎，兩房間隔，議價後以865萬元易手，實用呎價16,895元，屬同類單位新高價。



●馬鞍山迎海25座高層B室，兩房連士多房間隔，望海景，本月初開始放售，原叫價1,080萬元，減價38萬元或約3.5%，最終以1,042萬元易手，實用面積565方呎計，呎價約18,442元，單位約3年升值約16%。



●葵涌新葵芳花園C座低層5室，兩房兩廳間隔，開價690萬元放售，直至近日獲自住客在無睇樓下出價洽購，最終以680萬元交吉成交，實用面積400方呎計，呎價約17,000元。



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