貿戰升級：中國報復措施或涉及三大手段

美國正式將2,000億美元中國商品關稅稅率從10%提高到25%，中國誓言將報復。外國傳媒報道，美國前財政部官員、現任對外關係委員會國際經濟高級研究員Brad Setser認為，單以關稅回應不是中國最可能採取的做法，中國擁有的是一些可以令金融市場動盪升級的「市場槓桿」。以下為其中一些：



【人民幣貶值】

中國可能會通過人民幣貶值來抵銷關稅影響。不過，瑞銀首席中國經濟學家兼亞洲經濟研究主管汪濤稱，2015年人民幣貶值導致資本外流的痛苦經歷，可能會阻止中國再次採取類似的行動。



【拋售美債】

中國擁有1.1萬億美元美國國債，是持有美債最多的海外政府。去年有報道稱，中國官員建議減緩或停止購買美債，曾使美國債市大受衝擊。



不過，投資公司Columbia Threadneedle高級利率策略師Ed Al-Hussainy表示，中國擁有3.1萬億美元的外匯存底並沒有其他好的投資選擇，因此不太可能採取這種做法。此外，如果中國拋售美債，可能會導致價格暴跌、孳息率上升，使該國仍然持有的美國國債貶值。



【不再買大豆】

作為美國大豆的最大買家，中國已對美國大豆徵收25%關稅。美國大豆種植區主要位於中西部支持特朗普的選區。Setser表示，相對人民幣貶值或拋售美債，不買大豆則相對容易。



值得留意的是，中國養豬業受到非洲豬瘟影響，對大豆的需求也會下滑。



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