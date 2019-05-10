貿戰升級：大華繼顯指對中國經濟影響可控

大華繼顯發表報告，認為美國加徵關稅對中國的經濟影響可控，市場情緒會較受打擊，預期中國將對美國農產品及上一輪關稅率在10%以下的美國產品加徵報復性關稅。



報告指，去年中國經濟增長放緩主要是由於人民銀行緊縮流動性，相信額外關稅對去年整體經濟的影響有限。而更受傷害的則是投資者情緒，主要因市場普遍預期近日貿易談判取得較良好成果，以及內地經濟將觸底反彈；加上目前MSCI中國指數未來12個月預測市盈率為12倍，較去年底的10倍有所好轉。



該行估計，中國需要在下半年加推刺激經濟政策，包括汽車及白家電消費政策，並進一步下調存款準備金率及操作中期借貸便利(MLF)，亦會繼續支持內地樓市，及調高地方政府特殊債券配額等，認為未來幾個月中國面臨的最大挑戰，是要防止經濟信心崩塌。



大華繼顯又指，內地貿易順差將維持疲軟，將促使當局嚴控資金外流。

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