新股專輯：安海斯布希英博亞太業務遞交上市申請

全球最大啤酒廠商安海斯布希英博(Anheuser-Busch InBev)亞太業務百威亞太已正式向聯交所遞交上市申請。早前有報道指，其集資規模或逾50億美元(約390億港元)，估值約700億美元，有望成為今年香港最大型新股。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。



早前安海斯布希英博在首季業績報告中指，將亞洲業務的少數股權在港上市，有助於公司降低債務，並尋求收購機會。



據初步招股文件顯示，該公司為亞太區最大的啤酒集團，並從事生產、進口、推廣、分銷等，亦擁有特許經銷逾50個啤酒品牌，包括百威、時代、凱獅及哈爾濱等。截至去年底止的2018年度，公司啤酒銷量104.26億公升，收入84.59億美元(約659.8億港元)，按年增8.58%；溢利則按年增加30.82%至14.09億美元(約109.90億港元)。



值得注意是，安海斯布希英博亞太亦提及，儘管公司自美國採購小部分原材料，而且能夠從亞太區等地採購類似替代品，惟美國對進口農產品及原材料等實施關稅，將會導致公司需向客戶提高價格，否則或會令產品毛利率下降。



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