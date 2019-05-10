【專家樓評】黃仲澧：改變土地用途要留意甚麼？

在香港，土地擁有人可以就改變其私人土地用途向城規會提出規劃許可申請，今天想跟大家談談關於停車場的規劃申請。



停車場作為一個常見的土地用途，不少土地擁有人(尤其在新界地區)或曾考慮將其閒置的土地，申請改變用途作為臨時停車場。把閒置土地申請用作臨時停車場，表面上似乎並無不妥，但申請往往因觸犯某些不合規的情況而遭到拒絕。



簡單來說，除了申請用作停車場的土地應位處車流較為集中的地點，以提高使用率和營運效益外，在規劃上亦有幾點需要留意。



首先，該幅土地是屬於哪一種法定規劃用途的地帶，例如「農業」、「工業」或「商業」等。土地目前的規劃意向將會影響城規會對改變現時土地用途的申請決定。



其次，把土地用作停車場或設置泊車位，可能會為周邊一帶的車流量帶來影響，而車流量亦會引致如空氣污染和噪音污染等的環境問題。土地擁有人或需為設置停車場進行交通影響評估、空氣和噪音等環境影響評估，以便對上述問題加以處理。



第三，從政府的角度看，若批准在現時地點就用作停車場提出的規劃申請，會否為未來的類似個案立下不良先例？



申請人在提出申請時假如對以上數點多加留意，相信在成功獲批上會事半功倍。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/