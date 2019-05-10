新盤部署：MONTARA次輪銷售116伙　有買家排隊等候

會德豐地產的將軍澳日出康城MONTARA，今日(5月10日)盡推尚餘116伙次輪銷售。現場所見，陸續有準買家及地產代理在場排隊等候。據銷售安排，認購2至4伙的大手時段於下午3時半展開，至於B組則於7時半開售。



資料顯示，今批推售單位實用面積由362至861方呎，扣除最高優惠後，折實平均呎價15,612港元，售價介乎589萬至1,233.2萬元，呎價13,290至17,636元，市值約9.12億元。



發展商於昨午截止接受登記，共錄得近1.2萬張入票登記，超額認購超過100倍。該盤上周六首輪銷售500伙即日沽清，套現逾40億元。



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