上月「三辣稅」逾29億元　按月勁升85%

稅務局資料顯示，4月份涉及「三辣稅」物業成交錄約2,672宗，較3月增加33.2%。至於涉及稅收約29.29億港元，按月更勁升約85%，金額屬去年6月後最多。



期內要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，按月漲87.6%至約22億元。涉及物業成交共2,461宗，也上升約36.2%。



此外，牽涉買家印花稅買賣及金額相比3月亦多12%及90.2%，錄得168宗及約7.11億元。須付額外印花稅的交易則按月減少6宗，4月錄43宗，稅額亦跌51.5%至約1,747.9萬元。

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