【即市分析】鐵塔守穩50日線為關鍵...

東方產經專欄作者股博士：近日中美貿易關係生變，大市氣氛轉差，拖累中國鐵塔(00788)由高位回落，並一度跌穿2元水平支持，惟今早(10日)已重拾升勢，半日升3.5%報2.02元。



美銀美林日前發表報告，重申對鐵塔「買入」評級，目標價2.3元，主要其全部收入均來自內地本土市場，在較長時期內可繼續享有市場主導地位預期，並料今年的純利可增長超過一倍。



而摩根士丹利亦將鐵塔與國際同業作出比較，認為指其估值屬國際鐵塔公司同業中最便宜之一，故予其「增持」投資評級及目標價2.5元。



事實上，市場憧憬內地未來將繼續加大5G網絡建設，鐵塔基本因素穩健，有望繼續受資金追捧。其股價上月底升至2.33元高位受阻回落，短線若可守穩升軌支持兼50日線約1.97元，則確認中長線上升格局未改，不妨觀望該水平承接，待下周市況喘穩再考慮作入市準備。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



