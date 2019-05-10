歐股三大指數早段全線上揚

市場消化中美貿戰消息，歐洲股市三大指數全線上揚，英國富時100指數升0.5%，報7,240點；德國DAX指數升1.1%，報12,104點；法國CAC指數升1.06%，報5,369點。



德國3月份經季節調整後出口按月升1.5%，表現勝預期；法國3月工業產出按月跌0.9%，差過預期。



工業股反彈，鋼鐵生產商Thyssenkrupp及ArcelorMittal股價上漲，分別升3.3%及1.5%；半導體生產商Infineon升1.3%；汽車零件及輪胎製造商米芝蓮升3.4%。



個股方面，德國郵政首季度息稅前利潤飆升28%至11.6億歐元，惟其股價挫0.1%。西班牙電訊公司Telefonica首季淨利潤9.26億歐元，按年升逾一成；其股價升0.86%。

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