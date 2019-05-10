【市後重點睇】金價高見1287美元　道期向下

美匯指數反覆企97.3；圓匯報109.76；歐元兌美元報1.122；英鎊報1.300。港匯報7.848。離岸人民幣波動，目前於6.82水平。金價高見1,287美元，其後回軟至1,285美元。布油企70.6美元，紐油報62.05美元。道指期貨最新跌44點。



●市後關注點

-20:30 美國4月消費物價指數(CPI)，美國聯儲局理事布雷納德發表講話；加拿大4月就業報告

-21:08 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克討論經濟展望

-22:00 美國紐約聯儲聯儲銀行行長威廉姆斯講話

-次日01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數全日升239點或0.84%，報28,550點；全周計，累跌1,531點或5.09%。https://bit.ly/2Jx449d



●A股三大指數午後一度倒跌，惟不久後即轉勢，傳國家隊入市，收市最終升3至4%。https://bit.ly/2JdXAg8



●市場消化中美貿戰消息，歐洲股市三大指數全線上揚，英國富時100指數升0.5%，報7,240點；德國DAX指數升1.1%，報12,104點；法國CAC指數升1.06%，報5,369點。



●亞洲股市玩過山車，日股「令和」後累挫913點。https://bit.ly/2He8RJX



●【即市分析】鐵塔守穩50日線為關鍵...https://bit.ly/2WBEBzo



●【股匯攻略】日圓受惠避險無得輸？https://bit.ly/2Wz8EaJ



●【大師教路】大市飄忽，淡倉先食胡！https://bit.ly/2WBEF26



●貿戰升級

-美落實向2000億美元中國貨加徵關稅，中方表明將反制。https://bit.ly/2HbnJcj

-新徵關稅涉及主要產品有啲乜？一圖睇清！https://bit.ly/2DVYauH

-中國報復措施或涉及三大手段。https://bit.ly/309jLJJ

-散戶話睇定啲先，暫時唔入貨！

-ING指市場已有準備，人民幣或回升至6.75。https://bit.ly/307XPPd

-貿澳新銀行料人幣短期有下行壓力。https://bit.ly/2Jbjwsz

-星展謝家曦料內地將現公司倒閉潮。

-吳龍飛料拖累香港樓市掉頭下跌。

-麥嘉嘉建議增持現金，觀望後市發展。

-湯文亮料樓市開始轉趨觀望。

-ING指市場已有準備，人民幣或回升至6.75。



●外匯局：首季經常帳戶順差3957億人民幣。



●啟德商用地截標：林浩文料長期租金回報率最多3.5厘。



●新盤部署：MONTARA次輪銷售116伙，有買家排隊等候。



●上月「三辣稅」逾29億元，按月勁升85%。



●二手樓價指數急升1.17%，料月底重返高位。

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