【睇直播】貿戰升級　金融市場隨時擦槍走火？

美國總統特朗普雖然又轉口風，指收到中方「beautiful letter」，不過實質進展似乎無乜，美國周五(10日)中午正式上調進口中國貨品關稅至25%！中港股市跌一跌竟然又彈過！點解咁奇怪？莫非消息消化晒抑或國家隊出手？一日中美傾唔掂，股市波動有增無減，點應對好？



兩大經濟體互相角力，會唔會擦槍走火？環球金融市場有得震無得瞓，股市以外，匯、債、樓全部當災？今集《股壇MasterMind》、《中環剝花生》首次聯合直播，搵嚟星級陣容，縱橫金融界多年嘅羅家聰、羅尚沛、沈大師，仲有資深物業投資者陳清白、葉景強(King Sir)，一個節目同你講晒環球形勢、股市、樓市！歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



1.東網直播網站：http://tv.on.cc/live



2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/



3.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



4.東網財經新聞：http://bit.ly/1X5jhMY



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

