二手樓價指數急升1.17%　料月底重返高位

二手樓價保持升勢。中原城市領先指數CCL報186.07點，按周升1.17%，連升13個星期。連同該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.08點，按周升1.16%。CCL(中小型單位)報186.66點，按周升1.13%。三大整體指數齊升13周，是1997年3月後首現，當時齊升15周，是歷史最長齊升紀錄。13周計，CCL Mass累升10.66%，CCL(中小型單位)升10.16%，CCL升9.48%。



四區之中，九龍CCL_Mass報187.91點，按周升1.94%，升幅為11周最大。九龍樓價連升12周共13.44%，創該區歷史最長連升。港島CCL_Mass報195.19點，按周升1.73%，升幅為5周最大。新界西CCL_Mass報167.18點，按周升0.39%，連升2周共1.25%。新界東CCL_Mass報197.23點，按周下跌0.29%。

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