連貿戰都唔驚？瑞銀︰三大因素撐港樓市再升10年

中美貿易戰再度升級，引發港股急劇波動，惟香港樓市卻依然「硬淨」。反映二手樓價的中原城市領先指數再升1.17%，連升13周，逼近去年的歷史高峰。外資大行瑞銀(UBS)的報告指出，儘管香港的樓價目前已是全球最難負擔的，但升勢仍會可再持續10年。



●內地買家帶動需求急增

瑞銀在報告中指出，隨着大灣區項目將香港與內地部分城市融合，更多內地買家會來香港買樓。新的買家不止抵銷了因本地人口老化導致的需求下降，甚至會繼續推升樓價。



●供應長期不足

報告又預計，未來10年香港整體房屋需求為每年6萬伙，而政府的長期供應目標則只是每年4.5萬伙，這項數據已包含了公私營房屋的供應。這意味着長遠而言，供應不足的問題依然未解決。



●長期低息刺激買家入市

近期由於低息環境及供應緊張，令港樓市反彈。買家擔心未來樓價會再升，因此爭相入市。報告以最近將軍澳日出康城MONTARA的次輪銷售為例，稱其超額認購103倍，是2013年以來最多人爭的售樓項目。



此外，彭博社亦分析師表示，雖然香港樓市仍可能會有一些短期調整，但未來5至10年整體樓價仍會上漲。



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