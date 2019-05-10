【深度解構】貿戰所有情景一文睇晒！全球等攬炒？

美國已落實對2,000億美元中國進口貨品關稅稅率由10%增至25%，意味着中美貿易戰已升級，中國亦表明會報復，惹來市場擔心引發全面貿易戰的風險。



成立於1981年的全球頂級研究機構英國牛津經濟公司(Oxford Economics)，其首席美國經濟師Gregory Daco發表最新報告預警，貿易戰絕不會有贏家，甚至沒有旁觀者！更重要的是，一旦中美「反枱」，受傷最深的不只是中國或美國。



【今次「升級」後果如何？】

他指出，美國總統特朗普將2,000億美元中國進口貨品的關稅稅率調升至25%，涉及近半中國進口貨，如果關稅保持不變，料影響美國2020年經濟增長0.3個百分點，中國則被殃及0.8個百分點。(本文附圖一)



(註：若以首季經濟增長計，美國明年經濟增長將跌至2%左右，中國則跌穿6%)



更重要的是，歐元區及日本也會受累，分別會被拖累0.1及0.2個百分點；新加坡亦會被削減0.7個百分點。按此推算，全球經濟增長會被拉低0.3個百分點或總值1,050億美元。



值得留意的是，由於目前歐元區及日本經濟增長已接近「零」，換言之，一旦中美「反枱」，歐日經濟是有機會陷入衰退，而中美則僅是增長放緩。



【就算不升級 也已受影響】

該機構又估計，就算不計及上述2,000億美元貨品關稅上調至25%，之前中美雙方涉及約3,600億美元貨品互徵關稅，已拖低美國今年實質經濟增長0.1個百分點，即總值約220億美元或每戶美國家庭損失175美元；中國經濟增長則被拉低0.3個百分點。



【中美貿戰若再升級 後果如何？】

一旦特朗普再將關稅升級，向全部(大約5,000億美元)中國輸美貨品徵收25%關稅，中國亦報復的話，美國經濟增長將被拖低0.5個百分點。如果計及關稅惹來通脹，美國實質經濟增長(即經濟增長扣除通脹因素)在2020年底恐降至1%。中國方面，2020年實質經濟增長恐被拉低1.3個百分點，即經濟增長會罕有地跌至僅5%左右。由於中美是全球首兩大「火車頭」，他們不濟會累及全球經濟增長損失約0.5個百分點。



【最恐慌是全球全面貿戰】

不過，上述未是「最極端」例子，最壞情況是陷入全面貿易戰，牛津經濟公司將此定義為「美國向所有中國進口貨開徵35%關稅、將全球輸美汽車開徵25%關稅，以及向歐盟、台灣、日本所有進口貨品開徵10%關稅，並惹來全球報復」。



一旦如此，美國2020年經濟增長會被削減2.1個百分點，最快今年底陷入衰退；中國經濟增長會被累2.5個百分點；歐元區經濟增長會損失1.5個百分點；日本則被累1.7個百分點。(本文附圖二)



屆時私人企業信心會大受打擊，股市會加速崩潰，央行將被迫大幅減息及推出其他救市措施。

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