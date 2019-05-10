貿戰升級：美銀美林估對內地工業股影響有限

美銀美林表示，其關注的內地工業股主要面向國內市場及出口至發展中國家，相信中美貿易戰對中國工業實質影響有限。



報告以創科實業(00669)為例，指出其為美銀美林關注的股份中去年度出口收入佔比最高，達77%，當中15%來自歐美地區。該行指出，創科受中美貿易戰影響不大，主要是由於盈利貢獻最大的無線產品未被徵收高額關稅，以及該公司在美國及越南都有設廠。



至於其他工業股及製造商，美銀美林認為他們主要服務國內市場及發展中國家，這些公司採購的大部分原材料和零部件也是國產，只有一小部分組件依賴進口，且多來自日本及歐洲國家。



該行又認為，若貿易緊張局勢進一步加劇，國內經濟增長面臨下行壓力，內地政府或會選擇加大國內基建投資以穩定經濟增長，建築業相關的工業公司可能會因而受益。



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