梁志麟：息可再減　澳元疲弱

交通銀行香港分行策略師梁志麟在東方產經「專家點評」專欄表示，市場焦點落在中美貿易談判的發展，雖然美國突然加徵關稅令投資氣氛突然轉差，避險情緒升溫將利淡美元兌日圓下試3月低位109.70，但特朗普出口術技巧純熟，而且美國明年舉行大選，特朗普理應爭取達成共識以爭取選民支持，因此投資者不宜過分悲觀。



美國今晚(周五)公布4月份通脹，市場預期按年由1.9%升至2.1%，可進一步降低年底的減息預期，對美元有支持，料美匯指數可逐步上試98.2。



澳洲儲備銀行今日公布貨幣政策聲明，觀乎失業率有回升壓力，加上樓價疲弱，利淡澳元下試2016年低位0.683。紐元技術上出現背馳，料跌至0.6550後整固。



此外，英國公布GDP及工業生產數據，縱使當地基本面大致平穩，但脫歐不明朗下，料英鎊於1.2950至1.3200上落。歐元技術上處於下降通道，料反覆下試1.1080。美元偏強下，料美元兌瑞郎可上試1.0240。

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