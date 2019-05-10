【北水追蹤】「國家隊」出手？主力掃騰訊　沽中行

有外國傳媒引述消息稱「國家隊」掃貨撐市，A股周五(10日)示威式反彈，恒指全日亦升239點，收報28,550點。港股通全日成交額約131.7億元，佔主板成交約10.5%，港股通淨流入約33億元。



「股王」騰訊控股(00700)成北水主力掃貨對象，其港股通錄得約6.65億元淨流入，股價收升1.7%，中國平安(02318)亦獲北水淨買入5.7億元。



內銀股方面，招商銀行(03968)之港股通淨流入2.99億元；工商銀行(13908)亦錄得2.48億淨流入；惟中國銀行(03988)卻錄得淨流出3.18億元。



連日遭北水沽售的吉利汽車(00175)，終於扭轉形勢，其港股通錄得淨流入1.5億元。股價現反彈的中國鐵塔(00788)亦錄得淨流入9,641萬元。不過，萬洲國際(00288)又再捱沽，其港股通錄得淨流出1.26億元。

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