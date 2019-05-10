科技商機：人造肉之後　人造奶也登場！

外媒報道，自從首家人造肉公司Beyond Meat剛剛在月初成功於美國納斯達克上市，公司周四收市最新收報68.27美元，較招股價25美元勁升1.7倍。有人造肉的完美示範，難怪市場分析即時指，同樣是人造而非母牛擠出的牛奶的人造奶，其潛在商機更廣，因為人造奶可添加更健康的原素。



全球經濟研究網站MishTalk的專欄作家Mike Shedlock在一篇文章中介紹更環保、更健康、更燒錢的人造奶。



而在這一賽道上，目前已經擠滿雀巢、杜邦、巴斯夫等商業巨頭以及成百上千家初創企業。從美國硅谷到歐洲瑞士的實驗室，數億美元被用於研發生產與普通牛奶口味相同但所含蛋白質不同的人造奶（Bioengineer Milk）。



普通牛奶中87%是水，剩下的物質包括蛋白質、酶、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等。而後者才是人造奶技術真正需要花功夫的地方。



在實驗室中，科學家依次通過把這些化學物質根據消費者需要放入試管中調試，並利用生物工程酵母來生產出真正的牛奶蛋白質，最終目的是複制出普通牛奶的口味，但同時可以更富營養價值。



人造奶最大的優勢在於更加健康。以母乳低聚醣為例，該物質能夠調節腸道菌群，預防腹瀉以及抗感染。最近世界衛生組織還發現，它還能防止嬰兒變得肥胖。



此外，人造奶也更有利於環保。每年約有3%的溫室氣體排放可歸因於乳製品生產。而如果全球停止消費奶製品合肉類，可以節省75%的耕種土地面積，省下的面積是美國加上中國、歐盟、澳洲那麼多。如果人造奶真的被市場接受，那上述功勞都可以被記在其名下。

支持者還表示，人造奶還可以解放奶廠的牲畜，避免它們受到不必要的虐待。



從全球液態奶產業的角度看，人造奶有機會成為一個攪局者。但是它的對手除傳統牛奶外，還有近年來被時尚健康人士推崇的植物蛋白奶，特別是燕麥奶。



現時，除了最主流的杏仁奶、豆奶和椰奶，還出現了藜麥蛋白飲料、山核桃蛋白飲料、米漿、榛子奶、亞麻籽奶等等。其中，杏仁（64%的市場份額）、大豆（13%的市場份額）和椰子（12%的市場份額）仍然是植物蛋白奶的主流，但燕麥奶增速明顯。



人造肉之後，人造奶也登場了。以美國為例，數據顯示，過去一年內美國燕麥奶銷量大漲近50%，而植物奶市場整體銷量增幅僅為9%，傳統牛奶銷量更是下跌2.8%，脫脂牛奶跌幅甚至達到16.5% 。



可口可樂旗下牛奶品牌Fairlife今年發布了2%降脂超濾牛奶，號稱富含DHA Omega-3成分，對各年齡段的消費者的身體都很有好處，尤其利於腦健康。



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