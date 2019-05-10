貿戰升級：下周股市如何？視乎中國反擊措施

外國傳媒報道，美國於香港時間周五(10日)中午12時宣布如期提高關稅後，中國股、匯市升幅反而擴大。其中，A股午後曾短暫「直插」後隨即「V彈」，收市勁升3.1%，創3月底以來最大升幅，據悉「國家隊」資金下午入市「維穩」；境內外人民幣兌每美元下午亦偏強。



有消息人士透露，中美貿易磋商幾乎無進展；下午時中國外交部也表示，不知道中美領導人是否通過電話。



ING Bank NV駐香港的經濟學家彭藹嬈稱，市場意識到美國加徵關稅之外沒有更多的意外舉動，例如對更大範圍的中國輸美產品開徵關稅，預計周五下午的市場反應是「國家隊」救市和市場情緒自我修復的效果。



對於後市，她認為股匯市場周一(13日)都會表現冷靜，預計中國政府會盡快給出報復方案，有助減少不確定性，從而起到穩定作用，「如果中國不做同等反擊，市場就會對中國後續做法一直猜測，這較宣布報復措施更可怕。」

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