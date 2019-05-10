貿戰升級：惠譽料中國經濟增長仍能達標　未影響評級

惠譽主權評級主管Andrew Fennell表示，美國向2,000億美元的中國商品提高關稅至25%，暫不會影響其對中國「A+」主權評級的看法，相信中國在不加大力度刺激下，仍可達致今年經濟增長目標。



不過，倘若中美貿易緊張局勢加劇，最終向所有中國貨品加徵25%關稅的情形下，中國主權評級面臨的潛在影響會更嚴重，中國當局或會放棄較克制的寬鬆政策，改為依賴信貸刺激措施，屆時將加劇中國金融的脆弱程度。



此外，惠譽首席經濟師Brian Coulton表示，2018年美國從中國進口的商品金額達5,400億美元，減去2018年7月時實施加徵關稅的500億美元，以及今輪2,000億美元規模，推算餘下的進口額仍有2,900億美元。



他指，若美國對餘下的2,900億美元貨品亦徵收25%關稅，對中國產生的成本高達720億美元，佔中國GDP約0.5個百分點。中國在欠缺積極回應措施的情況下，或需下調經濟增長預測。

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