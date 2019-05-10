特朗普：談判不會急　啟動向華「晒冷」徵25%關稅

美國總統特朗普最新在其社交媒體帳戶Twitter留言，說：「與中國的談判繼續以非常和藹可親的方式進行，絕對沒有必要着急，因為中國現在向美國支付價值2,500億美元商品和產品的關稅達25%。這些巨額支付會直接轉到美國財政部，並已開始啟動剩餘3,250億美元貨品加徵25%關稅。美國只向中國出售大約1,000億美元商品和產品，這是一個非常大的不平衡。」



他說：「我們將在關稅中取得超過1,000億美元，用來購買我們農民的農產品，數量將超過中國，並以人道主義援助的形式運往貧窮和飢餓的國家。與此同時，我們將繼續與中國進行談判，希望他們不再嘗試重新談判！」



他又闡述：「(在1,000億美元當中)若我們從自己的農民手中購買了150億美元農產品，數額將遠遠超過現時中國購買的，我們亦有超過850億美元用於新的基礎設施、醫療保健或其他任何東西。中國(經濟增長)會大大減速，我們(經濟增長)會自動加速！」

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