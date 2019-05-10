貿戰升級：特朗普倘對華「晒冷」　誰更大鑊？

美國總統特朗普最新威脅要把全部逾5,000億美元中國進口貨品開徵25%關稅。一旦如此，後果如何？



研究機構英國牛津經濟公司(Oxford Economics)首席美國經濟師Gregory Daco早前發表報告預警，倘特朗普向全部(大約5,000億美元)中國輸美貨品徵收25%關稅，中國亦報復的話，美國經濟增長將被拖低0.5個百分點。



如果計及關稅惹來通脹，美國實質經濟增長(即經濟增長扣除通脹因素)在2020年底恐降至1%。中國方面，2020年實質經濟增長恐被拉低1.3個百分點，即經濟增長會罕有地跌至僅5%左右。由於中美是全球兩大「火車頭」，他們不濟會累及全球經濟增長損失約0.5個百分點，當中歐元區及日本很大機會陷入衰退。



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