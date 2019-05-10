新盤UPDATES：股市波動未驚過？買家繼續搶入市

金融市場仍未穩定，但無礙買家入市搶購新盤。將軍澳大型樓盤繼續熱銷，新界豪宅特色戶更再錄天價交易。



●Mount Nicholson推8伙標售

由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1及3期，剛發出新銷售安排，以招標形式推售15號洋房，實用面積8,674方呎，將於5月16及23日標售，而之前推出標售的7個分層單位，包括5C、5D、8C、9D、10D、15C及15D，亦於相同時間再度推出招標。



●MONTARA開賣：B組準買家陸續到場等候

會德豐地產的將軍澳日出康城MONTARA，今日(5月10日)盡推尚餘116伙次輪銷售。B組銷售於下午7時半開始，現場陸續有準買家及地產代理到場等候，秩序井然。



●MONTARA開賣：頭籌買家陳生連購4伙 3個用作投資

於內地從事房地產業的頭籌買家陳先生指出，剛購入4個MONTARA單位，打算其中一個留作自住，另外3個作投資之用，鍾情樓盤鄰近港鐵站及商場，而且價錢合理。

他表示首輪亦有入票，但未能成功入市，坦言看不懂中美貿易戰走勢，惟長遠看好本港樓市發展。



●MONTARA開賣：會地黃光耀料次輪銷售即日沽清

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城MONTARA於A組時段出席率達9成，在首半小時已有43伙獲買家認購，套現逾3.85億元，其中頭籌買家購入4伙，另外亦有1組買家購入3伙。他又指，該盤投資者佔約兩成，估計今日很大機會沽清，料套現約10億元。為配合母親節，發展商為買家送出香檳慶祝。



●澐灃分層特色戶呎價4.23萬 料創新界同類單位新高

股市波動，高價豪宅新盤仍錄天價承接。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，沙田九肚澐灃今天售出第1座6樓頂層特色戶連車位，成交價6,823萬元，呎價42,300元，刷新區內呎價新高。市場料亦創出新界區分層戶新高。上述成交單位實用面積1,613方呎，採三房一套間隔，連768方呎天台。



●布少明指有大手客斥近4千萬掃4伙MONTARA

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，將軍澳日出康城MONTARA發售116伙，該行A組買家出席率約6成，有兩組買家計劃購入4伙，最大手斥資近4,000萬港元，買入4個兩房戶作投資，預計即日能沽清所有單位。

他又指，是次有90%為復活票，用家佔6成，4成為投資客，預計該盤入伙後呎租達40元，租金回報約3厘。

他又預計，本月一手成交量回落至2,200至2,500宗；二手交投約3,500至4,000宗，樓價方面，認為本月未必能突破去年8月高位。



●陳永傑指MONTARA投資者佔比約5成

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳日出康城MONTARA推出116伙次輪銷售，該行投資者佔約40%至50%，有信心能即晚沽清。

對於中美貿易戰惡化，認為對買家心理影響較大，若貿易戰再惡化，息口有機會下跌，長遠對商業打擊大，各國有機會採取量化寬鬆政策。

他又估計，反映樓價的中原城市領市指數(CCL)仍然會上升，只是上升幅度會放緩。



●MONTARA次輪銷售116伙 有買家排隊等候

會德豐地產的將軍澳日出康城MONTARA，今日(5月10日)盡推尚餘116伙次輪銷售。現場所見，陸續有準買家及地產代理在場排隊等候。據銷售安排，認購2至4伙的大手時段於下午3時半展開，至於B組則於7時半開售。

資料顯示，今批推售單位實用面積由362至861方呎，扣除最高優惠後，折實平均呎價15,612港元，售價介乎589萬至1,233.2萬元，呎價13,290至17,636元，市值約9.12億元。

發展商於昨午截止接受登記，共錄得近1.2萬張入票登記，超額認購超過100倍。該盤上周六首輪銷售500伙即日沽清，套現逾40億元。



●朗城滙23伙提價 加幅最高達4.5%

華懋集團的元朗朗城滙上載修訂價單，當中約23伙售價調升0.8%至4.5%。加幅較顯著為1座26樓F室，面積533方呎，價單售價由1,076.9萬元，調升至1,125.1萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/