Facebook大到要「拆骨」？專家：好難成事

社交媒體巨頭Facebook多次被指控侵犯用戶私隱，市場對要將其「拆骨」的呼聲日漸高漲。外電引述分析報道，對於反壟斷機構而言，要採取這樣的措施並不是一件容易的事情。



Facebook的聯合創始人克里斯(Chris Hughes)早前炮轟大學室友、行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)不負責任，政府應該分拆Facebook。



克里斯認為，如今的Facebook規模太大了，影響力也太大了，通過分拆Facebook讓市場更具競爭性，設置隱私限制。



然而有分析認為，分拆Facebook幾乎是不可能的，因為法律先例極大地限制了反壟斷執法者追查壟斷企業的權力。



賓夕法尼亞大學反壟斷學者霍文坎普(Herb Hovenkamp)表示，有兩種方法可以調查Facebook。反壟斷執法者可以調查Facebook是否在利用其主導地位來阻止競爭。這也是20世紀90年代調查微軟時所採取的方式，如果他們說服法官裁定Facebook非法壟斷，這可能導致該公司被分拆。



第二種方法是重新審視Facebook收購Instagram和WhatsApp交易，並對它們提起訴訟，理由是它們有礙公平競爭，儘管聯邦貿易委員會當時批准了這兩筆交易。政府需要證明，Facebook通過收購Instagram和WhatsApp消除了競爭對手。



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