樓價UPDATES︰上車客「靠母幹」買屯門兆安苑

屯門兆安苑錄得一宗兩房戶成交，買家「靠母幹」成功上車。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鴨脷洲夾屋悅海華庭2座高層E室，實用面積422方呎，以兩房間隔，座向東北，外望海景。單位原開價800萬元，放盤兩個月，獲用家以742萬元承接，實用呎價17,583元屬市價。上址為原業主於2015年12月以558萬元買入，持貨約3年多帳面獲利184萬元。



●筲箕灣形薈1A低層J室，實用面積約332方呎，屬開放式間隔，以約1.48萬元租出，實用呎租約44.6元。租客為外區人士，見屋苑樓齡新，會所設施齊備，故承租上址。若以業主2016年購入價約526.2萬元計，回報率約3.4厘。



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九龍區



●樓市交投持續暢旺，市區居屋放盤成為搶手貨。鑽石山龍蟠苑C座中層14室兩房戶，實用面積426方呎，座向東南，外望內園景。單位原開價638萬元，其後加價12萬元，最終以650萬元於已補價自由市場易手，實用呎價15,258元。原業主於2003年入市，期內升值近4.6倍。



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新界區



●兆安苑G座低層5室，實用面積495方呎，一名外區人士即將結婚，其母親代為繳付首期下，終於已補價自由市場以480萬元購入，呎價為9,697元。新買家鍾情單位寬敞，毋須額外裝修即可入住，故決定承接。



●馬鞍山迎海．御峰9座中層B室，實用面積1,632方呎，以四房包括雙套房間隔，連車位以3,650萬元易手，實用呎價22,365元。原業主於2016年以2,339萬元入市，持貨3年，帳面獲利約1,311萬元離場。



●粉嶺中心H座中層02室三房戶，實用面積512方呎，以675萬元易手，實用呎價13,184元，單位10年升值約2.6倍。

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