貿戰升級︰人民幣不跌反升　專家料下月重回6.75水平

美國落實向中國貨品加徵關稅，人民幣匯價卻未有如市場預期出現「大插水」，在岸人民幣(CNY)周五(10日)終止兩日連跌，收市升逾百點子。經濟師認為，美國行動掃除市場陰霾，反而有利人民幣走勢，料貶值僅為中方反制措施的最後手段。



人民幣中間價周五低開247點子，拖累匯價早段趨弱，惟在岸價午後止跌回升，收報6.8118兌每美元，按日升109點子。離岸人民幣於亞洲時段收報6.8336，較上一日升166點子。每百港元日內最多可兌87.24元人民幣。



星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮表示，將匯率政策用作貿易武器勢會兩敗俱傷，目前中方不希望透過人民幣貶值去作反擊，相信貶值是最後方法。



荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中美貿易談判的時間軸有機會延長至今年底或明年初，若中方採取還擊措施，市場局勢反而會明朗化，市場甚至對餘下貨品的加徵關稅行動做好心理準備，不擔心會對內地匯市造成太大衝擊，人民幣在6月底有機會回升至6.75水平。



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