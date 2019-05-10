夜市UPDATES：美股跌幅再度擴大　道指瀉229點

美股跌幅再度擴大，道指目前報25,599點，跌229點；標指報2,841點，跌28點或1%；納指報7,818點，跌92點或1.16%。



【22:08】雖然中國未公布報復措施，但今次美國向2,000億美元中國進口貨上調關稅留在「後着」，令市場仍憧憬未來數周內達成協議，大市有喘息空間。道指低開後橫行，最新報25,696點，跌132點；標指報2,859點，跌11點；納指報7,880點，跌30點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報28,431點，較恒指周五(5月10日)收市低119點，惟下周一(5月13日)港股假期休市，真正的啟示要待下周一才明顯。



本周美股連番下跌後，截至周四(5月9日)收市，道指已累跌超過670點，跌幅約2.6%；標指累跌約2.6%；納指則已累挫3.1%。



至於中美貿易戰，有報道指，雖然美國已正式對2,000億美元中國進口貨品關稅增至25%，涵蓋超過5,700種貨品，惟與過往不同，若貨品在關稅生效一刻已離開中國、並在運送途中，可獲豁免邀交更多稅款。鑑於貨品運送一般需時2至4星期，故真正影響或稍後才浮現。換言之，雙方其實仍有幾周時間來完成最終的貿易協議，亦令華爾街股市周五開市表現冷靜。



回到基本面，時隔一個多月後，3個月美債孳息率與10年期美債孳息率再次出現「倒掛」，再拉響美國經濟衰退的警報，惟之後利差已轉回略高於零水平。



數據方面，美國4月通脹按年升2%，不及預期的2.1%，表明潛在通脹壓力依然溫和，令愈來愈多經濟學家認為，聯儲局加息周期已結束，下一步將是減息。其中，51%認為下一步將是減息，49%則認為加息。



市場暫時消化貿易戰消息，歐股走勢向好，英股升0.31%；法股升0.46%；德股升0.78%。不過，美國商務部長羅斯稱，特朗普正考慮在5月18日之前，就汽車關稅前景作出決定。分析指，美國一旦作出「激進」選擇，本已疲弱的歐盟經濟將再受重擊。



【21:30】市場繼續觀望中美貿易談判進展，惟美國總統特朗普直言「不着急」，令周末有好消息的憧憬驟減，美股開市早段續下跌，道指挫109點，至25,718點；納指跌36點，至7,873點；標指跌11點，至2,859點。



個股方面，美國銀行指，福特汽車盈利出現更可持續的轉捩點，將投資評級由「中性」上調至「買人」，目標價亦由13美元上調至14美元。福特股價早段升1.13%至10.315美元。



召車App公司Uber周五(5月10日)掛牌，對手Lyft股價早段升1.43%至55.97美元。

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