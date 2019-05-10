瑞幸咖啡靠「燒錢」想打贏星巴克？專家︰難以成功

內地新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡近年迅速冒起，甚至計劃於今年內擴張至4,500間分店。若果成真，瑞幸將超逾星巴克(Starbucks)成為中國最大連鎖咖啡店。然而，分析卻認為，瑞幸咖啡的「燒錢策略」不會使其在在商業上超越星巴克。



事實上，根據數據網站Statista的統計，瑞幸正以平均每15小時開一間新分店的速度擴張。此外，該公司亦推出了各種優惠吸客，利用手機應用程式等途徑推出「新客戶首杯免費，再送五折券」的促銷活動；加上其產品售價平均低過星巴克一成，這種花費巨資搶市佔率的做法確實起到一定作用。



但值得注意的是，根據瑞幸咖啡向美國證交會(SEC)提交上市文件，今年首季該公司虧損高達5.51億元人民幣。



美國經濟學者、《福布斯》專欄作家Panos Mourdoukoutas表示，自兩年前成立以來，瑞幸似乎以「擊敗星巴克」為其目標︰不論是在分店數量、或咖啡銷量上。惟他坦言︰「擊敗星巴克需要的不僅是不停開新分店、技術和免費咖啡」，而是要了解星巴克的商業模式和戰略。



Mourdoukoutas指出，星巴克的成功之處在於，將咖啡打造成「負擔得起的奢侈品」。他表示，星巴克有正確的市場定位，針對較高端的市場，以優質及舒適作為賣點；而不是像麥當勞及Dunkin的咖啡那樣快速、方便。此外，星巴克繼續專注於其產品、服務及環境，而且不斷創新。



證券分析師John Zolidis亦表示，瑞幸很難將當前的營運模式，轉變為「有利可圖」的新模式。他表示，該公司正在尋求35億至39億美元的估值，但其去年的收入僅為1.25億美元，全年EBIT更是虧損2.38億美元。不過，他𥙷充指，該公司雖然目前仍難與星巴克競爭，但「在短期內仍然是星巴克增長的障礙。」



事實上，就連內地媒體也不太看好這個瑞幸這個本土品牌，甚至有不少報道質疑其「融資、燒錢；再融資」的經營手法能否長久。



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