建發國際斥9億人幣　購福建地

建發國際集團(01908)公布，全資附屬公司廈門兆翊蓉成功競得拍賣位於福建省南平市延平區的土地使用權，總代價9.02億元人民幣。



就此，廈門兆翊蓉與南平高速訂立合作協議，同意成立合營企業，以收購土地使用權，廈門兆翊蓉及南平高速將分別於合營企業擁有75%及25%股權。



土地總佔地面積約135,298平方米，預計總計容建築面積不超過約338,240平方米，用途為住宅、商業服務，以及批發市場及公共管理與公共服務用地。住宅用途、商業服務用途，以及批發市場及公共管理與公共服務用途的土地使用權出讓年限分別為70年、40年，以及50年。

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