財經評論：港企抗逆須變陣　海外拓展扭乾坤

美國如期向2,000億美元中國商品加徵關稅，市場相信，美國下一個目標將會是餘下的3,250億美元中國商品，這對中國製造業而言，必然是一個沉重的打擊。兩大貿易夥伴交惡，香港身處夾縫，經濟難免當災。面對如此逆境，港商與其坐困愁城，倒不如盡快重新思索定位及策略，尋求生存之道！



美國向中國商品開徵關稅，理論上可以藉此增加可觀的關稅收入，特朗普亦常以這筆可觀的「收入」來炫耀。然而，其所謂的增收關稅，很可能是由進口商支付，並影響到進口貨價格上升，最終還是要由美國消費者來埋單，增加通脹風險之餘，亦迫使進口商尋找中國以外的貨源。另一方面，中國的反制行動，最終將損害美國企業在中國市場的發展。故這場貿易糾紛持續下去，美國商家亦不會有多大甜頭。



至於中國，在特朗普加徵關稅下，相信不少美國的進口商將轉移視線至其他市場，而生產商亦會考慮撤出中國的生產基地，以避免受關稅措施影響。未來中美的貿易往來將會減少，全球製造產業鏈格局亦會有重大變化。



港企過去重點開發中美兩大市場，如今一場貿易戰，可說是致命傷。香港3月份整體出口和進口貨值按年雙雙報跌，其中出口貨值更連續五個月向下。事實上，回歸以來，無論是製造業抑或金融業，香港都過於依賴內地，而放輕了其他海外市場，猶如將所有雞蛋放在同一個籃內，如今籃子欲墜，後果不言而喻。面對環球經濟景氣轉差，企業資源有限，即使利率能保持在低水平，但面對低迷的需求，若未能開源，倒閉是必然的結果。



眼下美國經濟表面風光，但事實上消費需求轉弱；至於內地，勞工成本上漲，內銷競爭激烈。港商要殺出血路，宜將目標轉移至其他海外市場。環顧美國以外，歐洲經濟增長較慢，但透過跨境電商開拓市場，相信仍有可為。此外，東南亞亦值得深耕，在近十年中美博弈下地緣政治發展轉變，東盟經濟活力顯現，這些年南韓商界成功經營緬甸市場就是一個例子。



香港與東南亞國家淵源深厚，上世紀八十年代，香港影視娛樂就曾風靡區內市場，文化實力並不亞於其他競爭對手。就是回歸以來無論政府抑或商界，都只管坐享內地市場機遇，而未有充分善用本身的資源。如今全球經貿格局在變，香港亦是時候反思因果，重新部署，為迎面而來的經濟逆境作好準備。



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