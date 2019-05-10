小米「雷長老」現身印度分店

日前小米專賣店Mi Studio喺印度班加羅爾(Bangalore)正式開業，小米集團(01810)董事長雷軍就去咗當地參加開業儀式，仲入鄉隨俗，着埋傳統印度服裝，笑容滿面，造型認真盞鬼。唔怪得知有網民直呼佢一聲「雷長老」，仲話小米喺印度本地化活動係由佢帶領做起。



雷軍隨即喺自己微博發表咗張相話：「剛在印度參加了一家Mi Studio開業。招牌右邊是漢言拼音的Xiaomi，左邊是當地語言寫的Xiaomi，據悉，印度常用的有十多種地方語言。」



另外，雷總仲Post咗張喺小米印度總部見到嘅奇景，相入面係由小米位於印度嘅團隊，用9,590個燈泡砌成嘅巨大小米Logo，呢個舉措仲巴閉到入咗健力士世界紀錄！



講番小米喺印度嘅市場，公司依家係當地排名第一嘅智能電話、智能電視同智能手環嘅品牌，其中，小米手機原來已經進軍咗印度五年咁耐！而喺過去兩年，小米亦成功壓過三星，榮登印度智能手機出貨量冠軍，相信未來仲會喺印度推出更多嘅物聯網(IoT)產品。



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