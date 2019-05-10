今個禮拜日就係母親節，唔知財金界會點樣同媽咪慶祝呢？絲絲就搵咗以下幾位老友了解吓，睇吓佢哋點樣表示孝心先。



時富金融優越投資部顧問黎永良(Peter)笑笑口話，自己係孝順仔，但從來唔慶祝母親節，皆因佢經常都同阿媽飲茶食飯，日日都係母親節咁話。不過，其實佢早就送咗份厚禮畀阿媽，仲係意義重大嘅！



份禮物係乜？投資了得嘅Peter，喺四月尾時提阿媽沽晒啲股票，話侵侵(美國總統特朗普)份人反口覆舌，未來個市會好亂，就係咁，阿媽就成功避過咗5月份嘅小股災，不但無蝕錢，今年炒股仲獲利三成，可以過一個淡定又滿足嘅母親節啦！Peter透露，媽媽年初時入市買咗中國移動(00941)、騰訊控股(00700)同一隻內銀股，自己無乜畀揀股意見阿媽，但見佢成績都唔錯！



平淡已是幸福！志昇証券研究部董事麥嘉嘉(Avis)話，主要會同媽咪出街食飯慶祝，禮物就多數會送佢用開嘅護膚品，可以話平淡得嚟又溫馨。絲絲覺得護膚品禮物好貼心，等媽咪可以繼續扮靚靚。



股評人譚朗蔚(Stevan)話，之前同媽媽去台灣旅行就當係慶祝。臨近母親節，就簡簡單單食餐飯。至於送禮物，佢就話無喇，否則每年送條金鏈，咪儲儲埋埋一櫃鏈。絲絲反而覺得，近排金價強，若果送金鏈，係實際又冧人之選！



口才了得嘅Stevan反駁，話梗係用花言巧語氹太太同媽媽：「多謝太太生咗兩個仔！多謝媽媽生咗我！」而佢仔仔就自己畫咗張卡畀媽媽同嫲嫲，唔知卡上係咪都寫上花言巧語呢？



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