Uber首掛開報42美元　較招股價低逾6%

全球最大召車app公司Uber周五首日在美國紐交所掛牌上市，第一口價報42美元，較招股價45美元低6.66%。是次上市，Uber集資81億美元，為一四年阿里巴巴後，美國最大宗首次公開招股（IPO）。外界亦普遍視Uber上市後表現，為今年稍後上市初創科企如共享工作空間WeWork及通訊平台Slack Technologies的重要參考指標。



鑑於近日市況動盪，Uber以接近招股價範圍44至50美元的下限訂價，市值820億美元，高過最後一次私人市場融資的760億美元，但遠低過去年投資銀行向Uber提議爭取的1,200億美元。按招股價計，最大股東日本軟銀持有98億美元Uber股份，創投基金Benchmark及創辦人卡蘭尼克亦分別持股65億及51億美元。



Wedbush Securities分析員Dan Ives認為，Uber訂價保守是聰明和穩妥的策略，明顯汲取了競爭對手Lyft的經驗。三月底掛牌的Lyft，周四收市價較招股價72美元「潛水」約23%，盤中市值更一度跌穿未上市前最後一次私人市場融資的151億美元估值。



Uber行政總裁霍斯勞沙希及財務總監Nelson Chai在上市路演期間據報大派定心丸，稱相信未來大部分人不會擁有汽車，轉而召坐自動駕駛汽車或電動電單車，Uber亦會成為提供不同服務的平台，但有出席推介會的潛在投資者質疑公司增長正在放緩以及虧損情況嚴重。截至三月底止十二個月，Uber勁蝕逾37億美元，創美國初創科企上市前一年的最大虧損紀錄。



紐約大學商學院教授Arun Sundararajan表示，雖然上市令Uber有資金將業務擴大至其他運輸市場，但長遠發展計劃的空間亦縮小，因為掛牌後會面臨每季交出良好業績的壓力。

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