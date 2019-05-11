永利澳門首季純利挫16%

永利澳門(01128)公布，截至3月底止第1季錄得股東應佔純利約1.9億美元(約14.8億港元)，按年跌16.03%。季內經調整後的物業EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)按年跌8.36%至約3.86億美元。旗下娛樂場的業務指標亦見下跌，當中以貴賓廳業務跌幅最大。



該公司股價周五逆市下跌，最多曾跌逾3%，全日收19.68元，為連續5個交易日下跌，累計跌幅近一成三。



根據業績公告披露，旗下澳門半島的舊場永利澳門經調整後物業EBITDA跌逾21%至1.63億美元。其中，貴賓業務賭枱轉碼數按年更大跌40.3%至101.9億美元，非娛樂場收益亦跌7%至7,360萬美元。至於路氹的新場永利皇宮，貴賓賭枱轉碼數亦顯著下跌17.9%至126.3億美元。



德銀發表報告指，永利澳門旗下的中場賭枱收益按年僅增2%，意味公司中場業務的市場份額流失，而其高端中場業務亦見受壓，相信部分高端賭客流失至其他同業，流失趨勢並會延續至今年第2季度，故下調其目標價2.2%至18.2元。從該公司貴賓業務大跌推算，其他貴賓業務佔比較重的同業，其首季業績亦難以看好。

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