東方日報B2：「國家隊」力撐中港股　恒指V彈239點

美國落實向總值2,000億美元的中國進口商品加徵關稅，惟中港股市周五(10日)雙雙反高潮做好！市傳「國家隊」入市維穩，滬深兩市由低位拗腰反彈，收漲逾3至4%，港股亦受惠回升。儘管恒生指數走勢波動，高低波幅達630點，但收市仍漲239點，報28,550點。



滬深股市周五輕輕鬆鬆由倒跌變為顯著上揚。其中，滬綜指開市升0.96%之後，午後曾倒跌0.44%，但短短約兩分鐘已經回穩，之後漲幅更一度擴至3.17%，收市仍升3.1%，報2,939點，重越2,900點關。



深成指及深圳創業板指數走勢如出一轍，下午開市後曾倒跌，之後極速回穩，雙雙以接近全日最高位收市，分別漲4.03%及4.38%，報9,235點及1,533點。滬深兩市主板成交額共約6,101億元人民幣，增約40%。



不過，滬綜指及深成指全周累挫4.52%及4.54%，連跌三周，創年初以來最長跌浪，累跌逾10%及11.35%。深圳創業板指數全周挫5.54%，過去三周跌10.6%。



港股方面，恒指周五開市漲151點後，最多曾漲522點，高見28,833點。美國落實調高中國進口商品關稅，恒指午後曾倒跌107點，但在A股帶動下迅速回升。國企指數走勢相若，收市升85點，報10,931點。然而，恒指全周挫1,531點或5.09%，創逾一年來最大單周跌幅。國指全周累挫644點或5.56%，為去年二月初之後最大單周跌幅。



港股周五總成交1,252億元，沽空額191.87億元，沽空率15.35%。港股通（滬）及港股通（深）共淨買入30.58億元。



A股華麗轉身，傳與有國家隊之稱的內地政府相關資金入市有關。彭博社引述知情人士透露，中美貿易戰升級後，國家隊資金於同日下午入市，推動大市反彈。同時，美國加關稅外，沒其他意外之舉，市場悲觀情緒略為修復，A股因而回復漲勢。



瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele表示，股市經過本周大跌後，部分風險已反映在價格中，如果中國的回應有所克制，將有助紓緩市場情緒，該行的基本情景預測仍然是中美最終會達成某種程度的貿易協議。不過，如果中國採取重大反制措施、談判破裂，以及關稅措施升級，市場續有進一步下行風險，美股料挫10至15%，中國股市則估計下跌15至20%。



長江證券資產管理（香港）董事總經理馮時煖對後市中性偏謹慎，料下周股市仍波動，旗下基金提高現金水平。倘貿易談判無進展，恒指下周或再跌500至600點。若談判破裂，恒指可能瀉1,000點。相反，若雙方願意繼續傾，美國總統特朗普又願意暫緩調高關稅，恒指有望反彈上29,000點。不過，他呼籲投資者暫時不要急於撈底。



此外，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，中港股市周五反彈，主要是「國家隊」於內地股市入市，以及香港長假期前部分冚倉盤帶動。現時市場信心疲弱，恒指下周下跌機率仍高，或下試28,000關，若貿易緊張局勢惡化，更可能下試27,400點。



港股美國預託證券（ADR）周五早段則普遍跌，騰訊（00700）報375.39元，較港低6.61元；滙豐控股（00005）報66.63元，低0.27元，相當恒指跌268點，周五升幅化灰。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/