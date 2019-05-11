道指跌幅收窄至135點　Uber現挫1.5%

美股中段跌勢收窄，道指最多急跌358點後回順，最新報25,690點，跌135點；標指最新報2,854點，跌15點；納指最新報7,846點，跌64點。



全球最大召車app公司Uber周五首日在美國紐交所掛牌上市，第一口價報42美元，較招股價45美元低6.66%，其後跌幅收窄，報44.32美元，跌1.5%。同業Lyft報53.91美元，跌2.3%。



中美在華盛頓舉行第11輪貿易談判首日於周五結束。美國財長姆鈕欽指，今次會談有建設性。姆鈕欽對股市有提振作用，刺激美股中段跌勢大幅收窄。



此前，美國在首日談判後，如期調高對2,000億美元中國貨加徵的10%關稅至25%，中國商務部揚言採取反制措施。



總統特朗普於次日會議開始前，在Twitter連發多文談及貿易戰，指談判不用急，批評中國不應反口，同時宣稱已展開對餘下3,250億美元中國貨加徵25%關稅的程序。

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